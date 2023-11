Jusqu'à 10.000 contrôles par jour : comment les "sulfateuses à PV" sont devenues une manne pour les communes

Du côté des automobilistes, ces milliers de contrôles suscitent souvent la colère. Parmi eux Christian, qui en a fait les frais l'an passé à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. Le conducteur venait tout juste de garer sa voiture et était parti chercher un ticket, lorsqu'il s'est fait verbaliser, une minute avant de payer. Il aurait pourtant dû disposer de trois minutes pour régler le stationnement. Il a donc cherché à contester l'amende, mais son recours semble sans fin. "Cela fait un an et demi, et je n'ai toujours pas de nouvelles", peste-t-il, documents à la main. "Je pense qu'ils comptent là-dessus pour que les gens finissent par se lasser, et ne déposent plus de demande."

Certains professionnels ne sont pas non plus en reste, comme François Déo, un garagiste toulousain installé en plein cœur de la ville et qui croule sous les PV depuis un an. Chaque mois, il reçoit au moins six amendes, soit des centaines d'euros à débourser. Faute de place dans son petit atelier Chateaudun, le réparateur utilisait jusqu'alors des places dans la rue pour garer certaines voitures de ses clients, avec la clémence des policiers municipaux. Mais désormais, la voiture banalisée flashe les plaques d'immatriculation tous les jours, si bien que le garagiste a déjà déboursé 5000 euros d'amende. "Parfois, je ne me verse même pas de salaire. Soit je continue, soit j'arrête", constate-t-il, à bout, dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessous.