VIDÉO - L'étonnant succès des voiturettes électriques sans permis

Hier la Twizi de Renault, aujourd’hui l’Ami de Citroën, demain la Topolino de Fiat ou encore la Rocks-e d’Opel… Les voiturettes ont changé de look et les jeunes les adorent. “Auparavant, si vous aviez 16, 17 ans et que vous alliez au lycée avec une voiture comme ça, vous aviez plutôt tendance à vous faire un peu moquer de vous”, indique Alexandra Legendre, porte-parole de la ligue de défense des conducteurs. Et aujourd’hui, conduire une micro voiture est devenu tendance. En 2023, il s’en est vendu plus de 22.000 modèles électriques et le marché est en constante augmentation.