VIDÉO - La grève à la SNCF a commencé et c'est la ruée sur les plans B

La grève des contrôleurs de la SNCF a débuté ce jeudi à 20h et elle bouleverse les départs en vacances de centaines de milliers de voyageurs. Certains se sont résignés, d'autres, très nombreux, ont changé leur plan en catastrophe. Leur devise est "tout, plutôt que le train".

Partir avant que le couperet ne tombe ou décaler le retour pour éviter les ennuis : à l'orée d'un week-end de chassé-croisé marqué par une grève des contrôleurs SNCF très suivie, les voyageurs ont décidé de jouer la montre. Car il n'est pas question de louper le dernier train avant le début de la grève. "Le train a l'air annoncé à l'heure, donc on croise les doigts. On n'est pas encore assis dedans", témoigne l'un d'eux dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article.

Un train sur deux est supprimé ce week-end. Seuls circulent en priorité des TGV bondés, souvent en direction des Alpes, vacances d'hiver obligent. "J'ai de la chance parce que je rentre dans le Jura donc c'est des trains suisses. En général, les Suisses sont un peu plus consciencieux que les Français et ils ne font pas grève", ironise de son côté un jeune homme.

100 euros pour un Paris-Nantes en bus

Si vous ne savez pas si votre train est annulé, vérifiez vos SMS et vos mails ! La SNCF doit vous prévenir deux jours avant le départ. Marie-Annick a reçu la mauvaise nouvelle sur son téléphone. En guise de message, il était écrit : "Votre train à destination de Rennes est supprimé en raison d'un mouvement social". En urgence, elle a pris un billet pour faire le trajet en bus. "Il restait très peu de place : deux places pour aller, et comme je reviens lundi, il restait une place", raconte-t-elle.

Cette retraitée n'est pas la seule à avoir opté pour le bus comme plan B. Il y a deux fois plus de réservations depuis l'annonce de la grève. Les bus sont souvent pleins et les dernières places disponibles sont les plus chères. Presque 100 euros pour un Paris-Nantes, c'est trois fois plus que le prix moyen.

Pas de prix qui flambent en revanche pour les covoiturages, assure à TF1 Blablacar, le leader français du secteur. Beaucoup de trajets sont complets, mais de nouveaux conducteurs se rajoutent toutes les heures. "On a eu 50 .000 places en plus proposées hier, ça fait l'équivalent presque de 100 TGV sur la route qui vont circuler ce week-end", explique Nicolas Michaud, son porte-parole.

Si votre train a été supprimé, vous pouvez vous faire rembourser à 100 % à condition d'annuler votre billet. Exceptionnellement, vous aurez le droit à 50% de réduction sur votre prochain trajet. Sinon, vous pouvez échanger votre billet sans frais pour tous les TGV où il reste de la place.