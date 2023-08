VIDÉO - Le jour où... la plaque d'immatriculation est devenue obligatoire en France

L'histoire de la plaque d'immatriculation commence le 14 août 1893. À l'époque, la plaque d'immatriculation a été inventée pour identifier les véhicules lors des délits de fuite. Il y a tout juste 130 ans, la préfecture de police de Paris publie une ordonnance concernant le fonctionnement et la circulation dans la capitale des véhicules à moteur mécanique, qui indique que "tout véhicule à moteur mécanique portera sur une plaque métallique, en caractères apparents et lisibles, le nom et le domicile de son propriétaire et le numéro distinctif énoncé en la demande d'autorisation. Cette plaque sera placée au côté gauche du véhicule ; elle ne devra jamais être masquée."