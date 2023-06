VIDÉO - Permis de conduire dès 17 ans : danger ou progrès ?

Il y aura bientôt des conducteurs plus jeunes sur nos routes. "C'est plutôt intéressant", "ça va les sociabiliser", "il n'y a pas une grande différence entre 17 et 18 ans" : pour les automobilistes que nous avons interviewés, l'annonce est plutôt une bonne nouvelle. Le permis dès 17 ans est un moyen pour le gouvernement de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. "Moi par exemple je suis en lycée professionnel et j'ai du mal à trouver des stages, parce que je ne peux pas me déplacer", témoigne Alan.