VIDÉO - Découvrez "Le Train", la nouvelle compagnie française qui va concurrencer la SNCF

Trois compagnies veulent concurrencer la SNCF : deux étrangères et une française, qui vient du sud. Le dernier-né de l’ouverture à la concurrence est bleu, minimaliste comme son nom : "Le Train". D’ici à 2025, dix rames relieront Bordeaux à Nantes en trois heures sans passer par Paris, avec sur leur route les principales gares de l’ouest, telles Rennes, Tours et La Rochelle. "Il manque des liaisons, et pourtant il y a des formidables infrastructures. Il y a des lignes à grande vitesse qu’on peut mieux utiliser, plus utiliser", affirme Alain Gétraud, cofondateur de la compagnie Le Train, dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Les futures rames, construites au Pays basque espagnol, bénéficieront d'un "design sur mesure", permettront d'embarquer des objets volumineux, tels que des planches de surf, et proposeront des emplacements pour 40 vélos. Elles pourront rouler à 320 km/h.