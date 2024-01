VIDÉO - Voitures électriques en leasing à 100 euros par mois : il n'y en aura pas assez !

Le tout premier véhicule électrique à 100 euros par mois vient d'être livré. Environ 90.000 personnes se sont montrées intéressées. Problème : seuls 25.000 véhicules sont prévus par le gouvernement cette année.

La toute première cliente dans l'Hexagone a reçu les clés de sa voiture électrique à 100 euros par mois. Elle n'en a encore jamais conduit, mais elle est déjà convaincue. "Au départ, c'est 100 €, mais j'ai pris quelques options. Du coup, c'est 150 €. Je n'aurai pas du tout pour me permettre de l'acheter comme ça, cash. Et là, il n'y a pas d'apport, on ne demande absolument rien, juste fiche de paye et avis d'imposition", témoigne la jeune femme.

Chelsea n'achète pas cette voiture, elle la loue pendant trois ans. Pour savoir si vous êtes éligible à ce dispositif du gouvernement, rendez-vous sur le site Internet mon-leasing-electrique.gouv.fr. Vous y avez droit, par exemple, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 1376 euros net par mois maximum. Pour un couple avec deux enfants, le plafond est de 4129 euros net mensuel. "On a une gamme de prix et de loyers qui va de 54 € à 150 €. Avec déjà 20.000 commandes de clients qui se sont présentés dans nos concessions depuis le 1ᵉʳ janvier", indique Sandrine Bouvier, responsable marketing Stellantis France.

Hausse des volumes annoncée

Renault propose même une Twingo à 40 euros par mois. Chez Citroën, la C3 est à 54 euros, 99 euros pour la Peugeot 208 et 150 euros pour une Mégane. "Ça me paraît intéressant. Je serai partante pour louer une voiture électrique", "C'est peut-être une façon de permettre aux gens d'y goûter", lancent des passants. Ce dispositif de l’État remporte un franc succès. Et les 25.000 véhicules prévus par le gouvernement cette année ne vont pas suffire.

Face à cela, le gouvernement a annoncé dans "Bonjour ! la matinale TF1" ce vendredi une hausse des volumes. "On regarde avec les constructeurs si on peut faire 30, 35, 40.000 pour mieux répondre aux demandes des Français qui sont éligibles."

Ce dispositif coûte à l'Etat 13.000 € de subvention par voiture. En proposer plus, c'est donc dépenser plus d'argent public. "On a aujourd'hui un budget consacré à l'électrique, qui comprend aussi le bonus écologique, de 1,5 milliard d'euros. Donc il faudra voir dans cette enveloppe comment on répartit le leasing social et le bonus écologique", explique Marianne Enault, journaliste environnement TF1-LCI.

Un conseil donc si vous souhaitez passer commande... dépêchez-vous.