VIDÉO - Les atouts de l'Aarok, le premier drone militaire 100% français

C'est ce qu’il manquait à l’arsenal français. Développé dans le plus grand secret par l'ETI Turgis et Gaillard, le drone de combat 100% français "Aarok" a été dévoilé lundi pour la première fois lors de la 54e édition du Salon du Bourget. L'engin, sans pilote embarqué, télécommandable à des milliers de kilomètres, grâce à une antenne, est capable de voler à 10. 000 mètres d'altitude, à une vitesse de croisière de 450 kilomètres heure, et ce pendant plus de 24 heures.

"On peut imaginer que le drone soit piloté en France par l'équipage qui est basé à Cognac, par exemple, qui est la base de drones français, et le drone est mis en œuvre à Tahiti", explique dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article Patrick Gaillard, directeur général de Turgis & Gaillard et créateur du drone Aarok.