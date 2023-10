VIDÉO - Radars automatiques : toujours plus innovants, plus rien ne leur échappe

En vingt ans, ils ont poussé comme des champignons sur le bord des routes hexagonales. Si bien qu'aujourd’hui, on compte pas moins de 4530 radars fixes sur l’ensemble du territoire. Toujours plus discrets, les appareils ont aussi gagné en précision au fil du temps. Excès de vitesse, feu rouge grillé, ceinture non bouclée ou téléphone au volant, plus rien ne leur échappe, ou presque de nos jours. Petit tour d’horizon des dernières innovations en matière de contrôle routier.