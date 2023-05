VIDÉO - Nouveaux ronds-points "à la hollandaise" : comment ça marche ?

Entreprises de travaux publics, bureaux d’étude, sociétés d’espaces verts… Le rond-point fait vivre de nombreux secteurs, comme le montre ci-dessus l'enquête du 20H de TF1 sur ce juteux business. Depuis leur essor dans les années 80, on en construit encore entre 500 et 1000 par an. Il y en a pour tous les goûts : des simples, des doubles, en forme de cacahuète, des ovales ou même des carrés.