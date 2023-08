VIDÉO - "On va revenir, mais en vélo" : le prix des parkings de vacances fait grincer des dents

D'autres n'avaient pas prévu de marcher avec leurs affaires sur le dos pour se rendre à la plage, mais le parking le plus proche est plein et son prix élevé, à 3,80 euros l'heure. Ces vacanciers ont donc garé leur voiture à 500 mètres, sur des places gratuites. "On marche un peu ça nous fait du bien. On préfère manger une glace avec les sous du parking", sourit une femme.

Difficile en revanche de garder le sourire pour d'autres automobilistes, dans le centre de Cassis. Les places libres sont rares et certains tournent depuis une demi-heure. Au plus proche de la plage, les tarifs grimpent : 2 euros pour 30 minutes. Au delà de deux heures de stationnement, "ça va me coûter 25 euros si je reste trois heures, et 8 euros si je reste deux heures", indique une vacancière, qui a finalement choisi l'option la moins chère.

Face au problème de stationnement en été, la métropole a mis en place un système de navettes. Les vacanciers laissent leur véhicule sur ce parking gratuit en périphérie et rejoignent ainsi la plage en centre-ville à 3 km. "Ça fait un petit bout, mais c'est pratique", relativise une vacancière. "Au moins la voiture est garée, on est tranquille avec ça".