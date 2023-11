VIDÉO - "On veut faire ralentir, mais pas n'importe comment" : les dos d'âne non conformes, un calvaire pour les automobilistes

De son côté, le maire de la commune préfère pointer les mauvaises habitudes des automobilistes. "Certains chauffeurs prennent ça pour une atteinte personnelle, de vouloir les ralentir... Les gens ne veulent plus ralentir, c'est là le problème", riposte Christian Batailly, édile sans étiquette, qui continue de défendre l'installation de ces ralentisseurs. "On ne parle que de la légalité, de la hauteur, des problèmes que cela pose pour la mécanique des voitures... C'est hallucinant", s'irrite-t-il. "On ne parle jamais de la sécurité des enfants, des habitants, c'est très regrettable." Pour remplacer le dos d'âne détruit, il a fait appel à un bureau d'études et espère trouver une solution alternative d'ici à la fin de l'année prochaine.