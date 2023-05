VIDÉO - Il vous dépose où vous voulez : le succès du transport en commun à la carte

Après avoir déposé une jeune femme à son travail, le chauffeur doit maintenant récupérer des lycéens. Le système de navette a changé le quotidien de Tanguy. Avant, il dépendait complètement d'un bus qui passait une fois seulement le matin. "Je commence à 10h aujourd'hui, donc c'est beaucoup plus pratique de prendre la navette. On réserve et ça vient plus ou moins à l'heure qu'on souhaite". Après Tanguy, trois autres lycéens montent à bord. Mais ils ne sont pas les seuls à profiter du transport à la demande.