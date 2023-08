VIDÉO - Panne à Orly : quelle indemnisation pour les voyageurs partis sans bagages ?

Lorsqu'une valise n'arrive pas à destination, le voyageur peut être indemnisé pour les produits de première nécessité et des vêtements. Si le bagage tarde à arriver, il peut réclamer une indemnisation supplémentaire. "Il n'y a pas d'indemnisation forfaitaire, c'est à lui de prouver ce qu'il a subi comme préjudice, et à quels frais il a dû faire face, explique Anne-Sophie Trcera, juriste à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Il sera indemnisé seulement à la hauteur de ces frais, et pour un montant maximum de 1600 euros." Par précaution, gardez bien toutes vos factures pour avoir un dossier le plus complet possible.