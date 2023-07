VIDÉO - Panne géante à la gare Montparnasse : des milliers de voyageurs bloqués

"Je vais à Bordeaux et j'ai 30 minutes de retard pour le moment", lâche une étudiante, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Quand une mère de famille s'agace : "Je vais à Guingamp, on ne sait rien. On a 45 minutes de retard, d'après internet", affirme-t-elle. Tandis qu'une jeune fille, partant pour le week-end, déplore que sur deux jours, ce retard va raccourcir quelque peu sa parenthèse. "J'en ai un peu marre parce que la dernière fois que je suis partie, j'ai déjà attendu quatre heures, et là, c'était à cause du vent. Cette fois, c'est la pluie. Je commence à en avoir un peu marre", s'offusque-t-elle.

Effectivement, selon la SNCF, en plus des fortes averses, la foudre est tombée sur du matériel, provoquant une panne de signalisation en gare de Massy Palaiseau, située à 15 km au sud de la gare Montparnasse. Aux alentours de 16h, le trafic était même totalement interrompu. Difficile pour ceux qui perdent une correspondance. "J'ai pas le choix, je vais prendre une chambre d'hôtel, mais c'est quand même compliqué. Demain, je prendrai un autre train", témoigne une jeune femme, fataliste. Pour un père de famille, en revanche, pas question que la situation s'éternise. "Mais bon, c'est les vacances, donc pour l'instant, ça va", relativise-t-il.