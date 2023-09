VIDÉO - Pannes, incidents... Pourquoi tant de défaillances à la gare Montparnasse ?

Le problème, c'est que le coup de la panne devient une habitude. Ainsi, cet été, la foudre frappait des postes de signalisation. En juillet 2021, c'était un éboulement sur les voies, et deux ans plus tôt, une panne électrique. L'année d'avant, un transformateur prenait feu. Et en 2017, deux pannes géantes, d'informatique et de signalisation. De quoi sérieusement se poser des questions.

"Pourquoi y a-t-il une défaillance systématique à cet endroit-là ? Beaucoup de lignes et beaucoup de services veulent tous aller au même endroit, en l'occurrence rentrer dans Paris, avec des services très différents : RER, TGV et trains normaux. On a un réseau qui est beaucoup utilisé et dont les installations n'arrivent pas à suivre et sont souvent en défaillance", explique Patricia Perennes, experte ferroviaire.