VIDÉO - "Avancer l'âge du permis de conduire à 17 ans protège les usagers de la route", assure Sacha Houlié

Il n'avait pas bougé depuis un siècle. L'âge légal du permis de conduire va être abaissé à 17 ans à partir du 1er janvier 2024, a annoncé Elisabeth Borne. Un changement qui suscite des questions et des critiques. Sacha Houlié, député (Re) de la Vienne, était l'invité du 13 heures de TF1 ce mercredi pour y répondre. Il avait lui-même demandé au gouvernement d'étudier l'abaissement de l'âge légal à 17 ans à l'occasion de sa proposition de loi pour faciliter le passage du permis de conduire.

Concernant la question cruciale de la sécurité, les 18-24 ans étant les plus concernés par les accidents, Sacha Houlié pense au contraire qu'"en avançant l'âge du permis, on protège aussi les usagers de la route." Selon lui, " 80 % des permis délivrés, c'est des gens qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, la question la sécurité routière, se pose d'abord sur la question des jeunes permis et non pas autour de l'âge. Et c'est bien l'accompagnement des jeunes permis, la formation, qu'il faut améliorer."