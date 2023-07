VIDÉO - Permis à 17 ans : ruée sur les inscriptions dans les auto-écoles

L'ouverture à la conduite seul, dès 17 ans, voulue par Élisabeth Borne, est synonyme de nouveaux clients pour les auto-écoles. C'est le cas notamment dans le nord où les inscriptions s'envolent. Hugo, 16 ans, qui vit à Lannoy, vient ainsi de déposer son dossier de candidature. Sa trottinette électrique n'est plus assez rapide à son goût. "Pour se déplacer, une voiture c'est quand même plus facile. Si on veut faire des sorties, au lieu de demander à chaque fois aux parents, s'ils sont pas là, eh ben, on a notre voiture et on peut se déplacer où on veut", argumente un jeune homme pour TF1.