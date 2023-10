VIDÉO - Permis de conduire : de plus en plus d'avocats se spécialisent dans la récupération de points

Un autre chauffeur de taxi sans permis, interrogé par le JT de TF1, débourse lui aussi plusieurs milliers d'euros pour récupérer ses points au plus tôt. "J'ai beaucoup d'amis qui sont dans la même situation, qui prennent le risque et qui prennent le volant. Il y en a énormément", assure-t-il. Beaucoup prennent désormais des abonnements mensuels, entre 50 et 200 euros par mois, chez des avocats qui vont gérer en temps réel leurs PV.

Certains conducteurs n'ont pas encore tout perdu et suivent des stages de récupération de points organisés dans toute la France. Cela coûte 280 euros environ. Il y a ceux qui en font un par an. D'autres en sont à leur sixième ou septième stage. "J'ai cinq points actuellement sur mon permis et plus de sept points qui doivent partir si je paye les amendes, donc j'ai plus de permis si je ne fais pas ce stage", indique l'un d'eux, qui travaille dans le bâtiment et conduit toute la journée.

Plus surprenant, la jeune femme qui organise l'un de ces stages de prévention travaille aussi pour un cabinet d'avocats qui promet d'annuler les PV. En quelques années, ils sont ainsi des dizaines à s'être spécialisés sur ces délits routiers. Parfois sans scrupules. Ainsi, sur les réseaux sociaux, certains font la publicité de leurs relaxes, y compris pour des conduites sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool.