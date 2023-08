VIDÉO - Plus de 700 chantiers : à Toulouse, le parcours du combattant pour circuler

Chantiers, rues barrées, déviations... À Toulouse, en ce moment, pour se déplacer, c'est le parcours du combattant : "C'est un vrai bazar, on ne comprend plus les lignes de circulation. Ça change souvent donc c'est compliqué, surtout à vélo", témoigne une cycliste. À pied aussi visiblement. Un couple arrive de la campagne et au milieu des chantiers, il a fini par sortir son GPS.