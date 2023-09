VIDÉO - "Plus de toilettes, de ventilation..." : lésés par la panne à la gare Montparnasse, ils racontent

70 gendarmes et militaires ont été mobilisés pour aider les passagers, des agents SNCF ont été dépêchés sur place pour régler la panne électrique. En cause, la rupture d'une caténaire. Le trafic n'a pu reprendre que sur une voie, entraînant les retards d'une quinzaine de train sur les lignes entre Paris et Bordeaux, Hendaye et Toulouse. En gare Montparnasse, dimanche soir, les passagers accusaient une nouvelle fois le coup.

"En retour de week-end, ce n'est jamais agréable de prendre 2 heures 30 de retard", déplore une femme. "Ça peut arriver mais quand c'est récurrent, il y a un problème", poursuit un homme.

C'est la troisième fois qu'une telle panne arrive au même endroit depuis avril. Ce lundi matin, des retards étaient encore annoncés à la gare Montparnasse.