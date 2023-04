VIDÉO - Pourquoi les routes de France sont-elles en si mauvais état ?

Sur une départementale en plein rond-point, une succession de trous écorche les pneus et met les amortisseurs à rude épreuve. "J'en ai pris un que je ne connaissais pas et je suis resté sur place, la jambe cassée et le pneu éclaté", raconte ainsi un homme face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Laurent est motard et passe régulièrement par cet endroit, où il doit slalomer entre les graviers et les trous. Et selon lui, rien ne change depuis des années. "La chaussée, une fois qu'elle est dégradée, ça se creuse, ça continue et c'est de plus en plus grand", déplore-t-il.