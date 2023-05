VIDÉO - Prévisions de trafic : mais comment le Bison fait-il pour être aussi Futé ?

Mais alors comment Bison Futé, service créé à la suite d'embouteillages monstres durant l'été 1975, fait-il pour anticiper le trafic routier ? "On regarde les débits sur les dix dernières années. À partir de ces données-là, on essaie de faire des projections pour l'année", explique à TF1 Fabrice Vella, prévisionniste. Ces statistiques sur l’état de la circulation sont collectées grâce à des capteurs et des caméras placés le long des routes. Un logiciel se charge ensuite de les modéliser en tenant compte de la configuration du calendrier, notamment les dates des vacances et les jours fériés. Bison Futé simplifie ensuite ses données avec un code couleur, allant du vert au noir.

C'est à partir de ces modélisations informatiques qu'il peut déjà dire que le samedi 15 juillet sera rouge et le samedi 5 août noir. D'autres week-ends vont également poser soucis cet été. "Cette année, compte tenu de la rentrée scolaire [qui aura lieu le 4 septembre], nous aurons deux week-ends très chargés sur le sens des retours, le dernier du mois d’août (26-27) et le premier du mois de septembre (2-3)", prévient Céline Bartherote, directrice du centre "Info-Trafic" de Vinci Autoroutes. De quoi vous éviter de perdre inutilement votre temps dans les embouteillages.