Prix de l'essence : la baisse va-t-elle durer pour les vacances ?

Le prix de l'essence n'a jamais été aussi bas depuis un an, et celui du gazole depuis juillet dernier. Depuis plusieurs semaines, la tendance se confirme. Malgré les départs en vacances, les prix devraient continuer à baisser.

"On ne voit pas trop la différence." À la pompe, ce n'est pas toujours si évident mais... oui, le prix du carburant diminue ces dernières semaines. Fin août, le diesel coûtait 1,90 euro/litre et le sans-plomb 95 1,97 euro/litre. Aujourd'hui, c'est en moyenne de 15 à 20 centimes moins cher.

Si cette baisse des prix est jugée insuffisante par certains automobilistes rencontrés dans le reportage en tête de cet article, elle sera visible sur la route des vacances en fin d'année. Entre Bordeaux et Marseille par exemple, il y a quatre mois, il fallait dépenser 55 euros pour réaliser ce trajet avec une voiture diesel, quatre euros de moins aujourd'hui. Entre Nantes et Paris, autre exemple et même chose, on passe de 42 euros fin août à 38 euros désormais.

Selon une experte, il y a des chances pour que les prix à la pompe baissent durablement. "Le prix du baril va continuer de baisser parce qu'on a un ralentissement de la croissance mondiale et de la croissance chinoise, donc il y a moins de demande. Donc l'année prochaine, le prix à la pompe devrait baisser", explique Anne-Sophie Alsif, chef économiste au cabinet d'audit BDO France.