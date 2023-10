VIDÉO - Punaises de lit : les transports en commun sont-ils vraiment touchés ?

Alors qu'en est-il réellement ? TF1 a contacté plusieurs sociétés de transports (SNCF, Flixbus, Keolis, TEL...) et à chaque fois la réponse donnée est la même : aucune punaise à l'horizon. Pourtant, Ivan Rimbaud, gérant de la société "Halte nuisibles" à Paris l'assure, on peut en voir dans les trains, mais il n'y a aucun risque qu'elles se multiplient. "L'insecte a du mal à piquer dans des endroits où c'est en mouvement et où il y a des vibrations. Ensuite, il y a de la lumière et la punaise de lit fuit la lumière", explique-t-il dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.