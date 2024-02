VIDÉO - Référendum anti-SUV à Paris : pourquoi ils sont plus polluants que les voitures classiques

Les Parisiens sont appelés ce dimanche à voter pour tripler les tarifs de stationnement des véhicules les plus lourds, dont les SUV. En plein boom, ces modèles dominent le marché automobile, mais consomment et polluent bien plus que les citadines classiques. Une tendance contre-productive selon les associations environnementales.

Alors que les ventes de modèles s'emballent, la mairie de Paris tente, elle, d'appuyer sur le frein. La maire socialiste Anne Hidalgo appelle 1,3 million d'électeurs à se rendre aux urnes ce dimanche, pour voter pour ou contre un triplement des tarifs de stationnement "des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes". Dans le viseur de ce référendum en particulier, les SUV, des véhicules hauts et lourds dont l'empreinte environnementale est fortement décriée, mais qui séduisent pourtant de plus en plus d'automobilistes.

Confort de conduite en hauteur, intérieurs spacieux, sentiment de protection et de sécurité... Ces "sport utility vehicles", des modèles urbains inspirés des 4x4, attirent de nombreux conducteurs. "Les clients nous demandent des SUV, c'est le gros de la troupe. Les ventes ont augmenté de 25% depuis environ cinq ans", constate Jacques Avergnas, concessionnaire de Chambourcy (Yvelines), dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. À l'échelle nationale, la tendance est encore plus marquée : en 2023, une voiture neuve vendue sur deux était un SUV. Dans le monde, ils représentent aussi près de la moitié des ventes, et trustent la première place des modèles les plus plébiscités par les acheteurs, une trentaine d'années seulement après l'apparition des premiers "véhicules de loisirs".

Pourtant, l'empreinte environnementale de ces voitures au design massif n'est pas anodine. "Les SUV vont dans le sens inverse de l’histoire", estimait déjà en 2019 Jérémie Almosni, alors chef du service transport et mobilité à l’Ademe, dans les colonnes du Parisien, déplorant "des conséquences désastreuses" pour le climat. Pour cause, elles émettent en moyenne 20% en plus de CO2 qu'une berline, selon l'Agence internationale de l'énergie, une donnée préoccupante au vu du rythme de croisière des ventes.

15% de carburant consommé en plus

Passant de 50 millions d'exemplaires en circulation à travers la planète en 2010 à 330 millions en 2022, les SUV ont ainsi relâché cette année-là un milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ce qui représente la deuxième cause de croissance des émissions de ce gaz à effet de serre, loin devant l'aviation et le transport maritime réunis. "Si les SUV étaient un pays, ce serait le 6ᵉ plus gros émetteur de gaz à effet de serre", pointe l'Agence internationale de l'énergie.

Plus gros, plus puissants et plus lourds, ces modèles consomment et émettent de fait davantage. Selon WWF, ils sont "200 kilos plus lourds, 25 cm plus longs, 10 cm plus larges" qu'une "voiture standard". À cause de ce "surpoids combiné à une carrosserie souvent moins aérodynamique", ils consomment ainsi en moyenne 15% de carburant en plus, déplore l'ONG dans une étude sur ces automobiles réalisée en 2023. À titre d'exemple, le SUV le plus vendu en France, la Peugeot 3008, pèse 111kg plus lourd, consomme 23% de carburant en plus et émet 14% de CO2 de plus que la berline la plus vendue dans le pays, la Peugeot 308. "Plus c'est gros, plus ça pollue", résumait ainsi début décembre Anne Hidalgo, pour justifier le lancement de son référendum.

Les SUV auraient même une empreinte environnementale plus importante que les vieilles voitures : une étude de l'association de défense de l'environnement britannique "Possible" révélait en octobre 2023 qu'un 4x4 urbain acheté en cette année-là serait plus polluant qu'une voiture standard acheté dix ans plus tôt. "Des progrès sont faits : on ne peut pas dire que les moteurs sont moins propres qu'auparavant. Mais les gains sur l'efficacité énergétique ont été contrebalancés par l'augmentation du poids des véhicules", regrette dans le reportage de TF1 Marie Chéron, responsable des politiques véhicules pour l'ONG Transport et Environnement. L'organisation note que de manière générale, les modèles de voiture gagnent en moyenne un centimètre tous les deux ans et se sont alourdis de 450 kg en 30 ans.

Les modèles électriques loin de sauver la mise

Les associations déplorent donc une tendance à contre-sens des appels à la sobriété, qui viendrait même réduire à néant certains efforts menés en parallèle dans le secteur automobile. En novembre dernier, Greenpeace montrait dans un rapport que les émissions de CO2 de SUV thermiques de Hyundai-Kia, Volkswagen et Toyota dépassaient de loin les émissions évitées par l'utilisation de véhicules électriques par ces mêmes constructeurs : 289 millions de tonnes émises en 2022, contre 9 millions évitées seulement, soit 30 fois plus.

Quant aux modèles électriques SUV eux-mêmes, que de nombreuses marques proposent, profitant du châssis surélevé de ces modèles pour y loger des batteries, ils ont encore loin de représenter une bonne alternative pour le climat. En cause, leurs processus de fabrication, très gourmands en matières premières, en particulier en métaux critiques. "Un gros SUV électrique consomme trois fois plus de cuivre et d'aluminium et cinq fois plus de lithium, nickel et cobalt qu'une petite citadine électrique", déplore WWF dans son étude.

La tendance est d'autant plus décriée que l'argument sécuritaire, lui, ne tiendrait pas non plus selon certaines ONG. D'après WWF, "être au volant d’un SUV s'avère en réalité plus dangereux pour soi… et pour les autres". Selon elle, un piéton a deux fois plus de chance de mourir en cas de collision avec un SUV qu'avec une voiture standard, tandis que le conducteur aurait 10% de risques en plus d'avoir un accident dans ce véhicule. Un argument de plus repris par la mairie de Paris, qui espère que le "oui" l'emportera ce dimanche pour limiter la présence de ces modèles dans les rues de la capitale.