REPORTAGE - Avion : ici, on imagine le moteur du futur

Avant d'être fabriqué, tout a été pensé en 3D, sur ordinateur. Le temps de production s'en trouve considérablement réduit. "On est sur un mois, un mois et demi, du moment où on voit le modèle jusqu'au moment où on a la pièce dans les mains. Sur des procédés actuels ou conventionnels, on est plutôt sur l'ordre d'un an", explique Manon Fortier, chef de projet autour de la fabrication chez Safran.

Cette technologie est au cœur du nouveau moteur que le groupe a imaginé pour l'avion du futur. Un moteur sans carénages, les hélices sont à l'air libre et deux fois plus grandes que sur un moteur classique, ce qui permet de faire rentrer beaucoup plus d'air à l'intérieur. Résultat : la consommation du moteur est réduite, avec l'espoir de constater 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins.