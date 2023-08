VIDÉO - Retours de vacances : un weekend écarlate sur les routes de France

Pour ceux qui sont partis plus tard, c'est plus difficile. La solution est de faire une pause sur une aire d'autoroute en espérant que la situation s'améliore entretemps. "On a un bouchon de seize kilomètres, alors on s'est arrêtés, on se repose et on mange", nous explique un automobiliste. "C'est la fin des vacances", soupire un autre, "le retour est toujours plus difficile que le départ, mais on va y arriver".