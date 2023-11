VIDÉO - Risque de grève à Noël : ils se passeront de la SNCF

Échaudés par la grève des cheminots les Noël précédents, les voyageurs se demandent quoi faire. Faut-il choisir un autre moyen de transport ?

Noël 2019, 2021, 2022 et toujours le même scénario, des milliers de voyageurs privés de train à cause des grèves. Pour ceux qui ont pris leurs billets à moins d'un mois de Noël, c'est encore l'incertitude.

Grève ou pas grève, les voyageurs réfléchissent déjà à des alternatives. Certains ont même abandonné l'idée de prendre le train. L'année 2022, 200 000 voyageurs avaient vu leurs trajets annulés à Noël. C'est un mauvais souvenir qui fait grimper les réservations de la société d'autocar FlixBus de 15% par rapport à 2022.

Louer une voiture pour Noël est une autre option un peu plus chère. Beaucoup ont déjà eu cette idée. L'agence ADA, loueur de voitures, va augmenter sa flotte d'une quinzaine de véhicules. Pour être certains d'en avoir un, mieux vaut ne pas tarder. D'autres alternatives séduisent, y compris sur les rails quand c'est possible. Sur la ligne Paris-Lyon, Frecciarossa, le concurrent italien de la SNCF, affirme avoir déjà 30% de réservation en plus pour les fêtes de fin d'année par rapport à l'an dernier.