VIDÉO - Route des vacances : autoroutes ou nationales, le match de l'été

Pour la journée la plus chargée de l'été sur les routes, une équipe de TF1 a fait un test entre Montpellier et Narbonne : deux itinéraires, l'un par l'autoroute et l'autre par les Nationales et les Départementales. La première comparaison porte sur la durée du trajet. Sans grande surprise, c'est par l'autoroute que nous avons été le plus rapide, comme on peut le constater dans le reportage en tête de cet article. Mais avec les bouchons, elle ne nous a fait gagner que quelques minutes : 1h55 pour rejoindre Narbonne, contre 2h08 par les routes nationales.