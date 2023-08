VIDÉO - Pourquoi le stationnement préféré des automobilistes disparait

Le stationnement en épi pourrait-il bientôt disparaître ? Stationnement préféré des automobilistes, l'épi est dans le viseur des associations de cyclistes, pour qui il causerait plus d'accidents avec les vélos que les stationnements en bataille ou les créneaux. Plusieurs villes ont déjà remplacé les places de stationnement en épi ou prévoient de le faire.

Dans une rue de Vassy (Calvados), elles sont toutes devenues des places de créneaux, au grand dam des riverains. "Je ne m'en cache pas, faire un créneau ce n'est pas évident", se plaint un habitant. "En épi, je trouve que c'était vraiment merveilleux", regrette un autre, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

Les travaux viennent d'être terminés, et cela n'enchante pas non plus les commerçants. "Globalement, je pense qu'on avait plus de stationnement en épi que ce qu'on va avoir là en mode créneau", déplore une commerçante. L'épi permettait de garer près de deux fois plus de voitures sur la même surface.