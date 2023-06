Sécurité routière : qui sont ces 800.000 conducteurs qui prennent le risque de rouler sans assurance ?

L'étude du FGV dessine en creux le portrait-robot du non-assuré type : un homme (à 80%) de moins de 30 ans (à 51%), aux revenus faibles ou nuls. Parmi les jeunes non assurés qui sont à l'origine d'accidents corporels, 41% n'ont pas non plus le permis de conduire, et une proportion importante conduisait sous l'influence de drogue ou d'alcool au moment des faits. Les non-assurés sont aussi surreprésentés en région parisienne (particulièrement en Seine-Saint-Denis), et dans les Bouches-du-Rhône.