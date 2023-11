VIDÉO - SNCF : à la découverte du train-atelier hors normes chargé d'entretenir les voies

À la SNCF, l'entretien et la réparation des voies est assurée par un train-atelier hors normes. Les travaux se font exclusivement la nuit avec cet engin révolutionnaire. Regardez ce reportage étonnant du 13H.

Ils sont des dizaines à vérifier les rails, millimètre par millimètre. Autour d’eux, 500 ouvriers répartis sur un immense chantier de dix kilomètres, dont un train deux fois plus grand qu’un TGV, avec ses 750 mètres de long. Ils effectuent une opération délicate. Cet engin, on ne peut le voir que la nuit. Et pour cause, ce n’est pas un train, mais un atelier roulant qui avance en temps réel, sans faire de pause pendant trois heures.

"900 mètres de voies par nuit"

Dans la cabine de pilotage, le conducteur est chargé de surveiller l’avant du train qui roule au pas, ne dépassant généralement pas le kilomètre/heure. Cette nuit-là, le train a restauré un kilomètre de rails, ballaste et traverses, sur l’une des voies les plus passantes de la région. Il faut alors aller vite, pour interrompre le moins possible la ligne. "On fait 900 mètres de voies par nuit, là où avec une méthode plus classique, on fait 200 mètres de voie", explique Jean-Luc Gary, directeur territorial de la SNCF réseau Nouvelle-Aquitaine.

Le coût du chantier s’élève à 121 millions d’euros pour un an et demi de travaux. Tous les ans, il en existe quelques dizaines un peu partout en France.