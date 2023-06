VIDÉO - Train : la concurrence fait-elle vraiment baisser les prix ?

Le big bang a eu lieu en décembre 2021. Après des décennies en situation de monopole, la SNCF a vu apparaître des concurrents qui ont obtenu le droit de rouler sur le réseau français. Une "libéralisation du rail français", souhaitée par Bruxelles afin d'accroître la concurrence entre opérateurs et faire baisser les prix des billets de TGV, souvent jugés très élevés par les usagers. Cela a-t-il porté ses fruits ? TF1 fait le test dans le reportage ci-dessus.

À quelques minutes d'intervalle, deux trains arrivent à Paris depuis Lyon, l'un affrété par la compagnie italienne Trenitalia (la première compagnie étrangère à profiter de cette ouverture, en proposant dès décembre 2021 une liaison entre Paris et Milan passant par Lyon), et l'autre par la SNCF (un Ouigo). Les deux trains ont le même trajet, mais ne proposent pas tout à fait le même prix : 46 euros l'aller/46 euros le retour pour la compagnie italienne ; 150 euros l'aller pour la compagnie française... Sur la plateforme de réservation Trainline, qui vend les billets des deux compagnies depuis que les trains français et italiens circulent, les tarifs ont baissé de 44% pour un Paris-Lyon et de 30% pour un Paris-Milan.