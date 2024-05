SNCF : pourquoi les guichets disparaissent peu à peu des gares

Les guichets disparaissent dans les petites gares et sont remplacés par des caisses automatiques. Dans les Alpes-Maritimes, huit points d’accueil viennent d’être supprimés et les voyageurs se retrouvent désemparés. Le JT de TF1 s'est penché sur le phénomène.

Ce jour-là, sous l'objectif de la caméra de TF1, un voyageur doit aider des touristes à prendre leur billet, faute de pouvoir s'adresser à un guichetier. "Il vaut mieux de vraies personnes. En tout cas pour les touristes. Ça prend beaucoup de temps", explique le bon samaritain dans le reportage visible en tête de cet article.

Pour les habitants aussi, l’absence d’agent sur place peut poser problème. "Pour les personnes âgées, ou si l'on n'a pas de carte bleue, c'est compliqué", souligne une femme. "Quand vous avez perdu quelque chose ou vous avez une demande à faire, vous êtes obligé de passer par Internet. Il n’y a plus de relation humaine", complète un homme.

Un impératif économique, répond la région PACA

Depuis deux semaines, les guichets de huit petites gares des Alpes-Maritimes sont définitivement fermés. Ils n’étaient ouverts que quelques heures par semaine, mais ils étaient essentiels, estime l’association Les Amis du Rail Azuréen. "L'accueil doit faire partie du service public, parce qu'on informe, qu'on délivre des billets. Ce sont des lieux de vie. En faire un désert, c'est un appauvrissement", juge Claude Allies, vice-président de l'association.

Il y a un an déjà, des guichets tiraient leur rideau dans les Hautes-Alpes. Et alors que de plus en plus de clients achètent leurs billets en ligne ou prennent un abonnement, la région PACA préfère fermer les guichets et concentrer ses moyens pour mettre plus de trains en circulations.

"Nous avons des guichets où nous avons une ou deux transactions. Il y a aussi des économies à réaliser parce que c'est un service public et nous sommes comptables de l'argent public", répond Jean-Pierre Serrus, vice-président de la région PACA en charge des Transports et de la Mobilité durable.

Des équipes mobiles vont être mises en place. Il s’agira d’agents itinérants assurant une présence ponctuelle dans ces gares. Dans certains villages, il sera possible d’acheter ses billets dans des commerces de proximité ou des offices de tourisme.