VIDÉO - SNCF : pourquoi n'y a-t-il pas plus de TGV disponibles pendant les vacances ?

Les TGV sont pleins à craquer cet été et le record de billets de TGV vendus va même être battu. C'était 23 millions l'été dernier, ce sera 10% de plus cette année. Un succès mais aussi un casse-tête pour trouver une place au bon horaire lors des grands week-ends. Et pour cause, il y a dix ans, 526 rames TGV circulaient en France, contre 415, soit une centaine de moins aujourd'hui.

"Il y a dix ans, il y avait moins d'appétit pour le transport ferroviaire et pour le TGV donc il y avait sans doute trop de rames", explique Gilles Dansart, expert ferroviaire et transports, fondateur de Mobilettre. "Mais on en a sans doute aussi trop radiées, trop mises au garage par rapport à un objectif à l'époque qui était de faire le maximum de rentabilité possible", ajoute le spécialiste face à la caméra du 20H de TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Moins de trains mais plus de places, répond la SNCF : +13 % en dix ans, grâce à des trains double étage et aux Ouigo, qui circulent deux fois plus que les TGV classiques. Malgré ça, la demande est telle que cela ne suffit pas.