VIDÉO - Stationnement : l'électrique se fait une place

Le bonus pour l'achat d'une voiture électrique va passer de 5000 à 4000 euros au 1er janvier pour les plus aisés. Parallèlement, un gros effort est fait sur l'équipement des bornes de recharge. Comme dans ce supermarché à Saint-Grégoire (Ille-et-Villaine) où s'est rendu une équipe de TF1.

Aux heures de pointe, il est difficile de trouver une place devant un supermarché, sauf sur une rangée réservée aux voitures électriques. Certains, malgré leur moteur thermique, se laissent tenter. Il y a quelques mois, l'enseigne située à Saint-Grégoire en Ille-et-Villaine, a installé seize places dédiées aux voitures rechargeables.

Une tendance qui va s'accélérer, car la loi oblige tous les grands parkings à équiper 10% de leur capacité avec des bornes électriques. Ici, il faudra donc 100 places dans les prochaines années. Mais seront-elles vraiment utiles ?

Sur 100 voitures en circulation aujourd'hui, moins de quatre sont rechargeables. Mais pour le supermarché, installer ces bornes, c'est parier sur l'avenir. "C'est un service de confort qui peut faire la différence vis-à-vis de nos clients et on montre qu'on est aussi un acteur local engagé", explique Christophe Allain, directeur du Centre E. Leclerc de Saint-Grégoire. Sans ces installations, monsieur l'assure, il n'aurait pas sauté le pas. "S'il n'y avait pas eu assez de bornes autour de chez nous, je pense que je n'aurai pas fait le choix d'acheter une voiture hybride", lance-t-il, dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

Même stratégie sur la voirie. Les bornes publiques sont de plus en plus nombreuses... souvent inoccupées. Au total, plus de 110.000 points de charge sont disponibles en France.