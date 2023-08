VIDÉO - Stationnement : pourquoi les places en épi sont en voie de disparition

"On a eu des exemples concrets d'accidents (...) : on voit bien que la plupart des voitures en épi débordent [sur la bande cyclable] sans compter qu'effectivement, les voitures qui reculent pour sortir du stationnement ne voient absolument pas les gens qui arrivent, et donc sont obligées de sortir à l'aveugle", déplore Hugues Archambeaud. Sur les réseaux sociaux, les cyclistes n'hésitent pas à dénoncer ces dérives en filmant des instants dans lesquels une collision est évitée de justesse.