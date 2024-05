TÉMOIGNAGE - Pourquoi, comme un automobiliste sur dix, ils roulent sans contrôle technique

Entre 500.000 et 700.000 voitures circulent en France sans contrôle technique. Il est pourtant obligatoire, tous les deux ans depuis 1992, et coûte moins d'une centaine d'euros. Qui sont les conducteurs qui ne se soumettent plus à l'examen de leur véhicule ?

C'est le constat implacable dressé, le 22 avril, par le baromètre du contrôle technique automobile, publié par l’association 40 millions d’automobilistes : entre 500.000 et 700.000 voitures circulent en France sans s’être soumis au contrôle technique, soit près d’un conducteur sur dix. Une infraction pourtant passible d’une amende forfaitaire de 135 euros…

Cela fait deux mois qu’Angeline aurait dû le passer. Mais elle continue de rouler au volant de sa voiture de 17 ans d’âge, malgré les signes de fatigue de celle-ci. "Il y aura certainement des réparations, donc on recule, on recule… En espérant ne pas se faire arrêter. Parce que si on immobilise ma voiture, je ne sais pas du tout ce que je ferais ! Ce n’est pas une question de fraude, c’est juste que je suis retraitée et qu’il y avait l’électricité à payer, du coup ce mois-ci j’ai eu du mal… Mais je le ferai, ce contrôle technique", promet-elle au micro de TF1, dans le reportage du JT de 20H à voir dans la vidéo en tête de cet article.

Le seul prix des pièces a augmenté de 30%, c’est plus de deux fois plus vite que l’inflation Éric Champarnaud, co-fondateur de l’entreprise C-Ways

Si le prix d’un contrôle technique, oscillant entre 50 et une centaine d’euros, demeure relativement abordable, c'est devenu un test de plus en plus difficile à réussir pour les voitures de plus de dix ans, notamment depuis la réforme du 20 mai 2018, qui impose au contrôleur de prescrire, en cas de défaillance critique, une obligation de réparation immédiate du véhicule (dans les 24 heures) sous peine d’immobilisation. Et c'est imparable : qui dit test raté, dit réparations.

"Le prix de l’entretien et des réparations, en quatre ans, a augmenté de 26%. Le seul prix des pièces a augmenté de 30%, c’est plus de deux fois plus vite que l’inflation", pointe Éric Champarnaud, co-fondateur et expert automobile de l’entreprise C-Ways. À titre d’exemple, dans le centre de contrôle technique agréé où TF1 s’est rendu, après examen méthodique des 136 points à vérifier, un véhicule a échoué pour deux petits points seulement : la plaque d’immatriculation avant détériorée et l’un des stops arrière ne fonctionnant pas. Le propriétaire devra, en l'occurrence, passer une contre-visite coûtant 30 euros à elle seule. Quant aux réparations demandées pour réussir la contre-visite, leur prix s’élève, en moyenne, à 400 euros.