VIDÉO - TER en retard, annulés... La région Nouvelle-Aquitaine menace la SNCF de ne plus payer

Les voyageurs qui se déplacent en TER au quotidien sont partagés entre colère et exaspération. Retards, trains bondés, annulations… En Nouvelle-Aquitaine, cela prend de telles proportions que la région menace de ne plus payer la SNCF.

Vérifier son application plusieurs fois par jour, c’est devenu un réflexe pour Sandra, une usagère de Langon (Gironde). "On voit un train le soir sur l'appli, et le matin... il a disparu". Elle ne cache pas son ras-le-bol de voir des trains supprimés à la dernière minute et des retards quasiment quotidiens, avec à chaque fois une raison différente : "Des grèves, des suppressions, des problèmes de matériel, du manque de personnel... Et c'est sans cesse. Hier, on a été en retard de 40 minutes, une fois de plus."

On nous dit de faire le maximum pour prendre les transports en commun, et la SNCF ne suit pas Une voyageuse en colère

Comme Sandra, ils sont nombreux à prendre le train tous les jours pour aller travailler. C’est la meilleure option pour rejoindre Bordeaux, à 40 km - quand le système fonctionne. "On nous dit de faire le maximum pour prendre les transports en commun, et la SNCF ne suit pas. Je ne pense pas que mon employeur, ça va lui faire plaisir que j'arrive à 9h30 et que je reparte à 16h42 parce qu'il n'y a qu'un seul train le soir. Ils font n'importe quoi en ce moment", tempête une voyageuse.

Avec moins de trains qui circulent, les rames sont régulièrement bondées, une situation suffisamment préoccupante pour que la région réagisse. Après plusieurs avertissements, elle menace directement la SNCF de lui couper ses subventions, soit environ 80 millions d’euros par an. "On a des caténaires qui datent de 1800, des lignes dont on découvre qu'elles n'ont pas été entretenues depuis des siècles... Soit vous prenez des décisions fortes, soit vous ne les prenez pas, mais dans ce cas, vous n'aurez pas l'argent de la région", assène Renaud Lagrave, vice-président (PS) chargé des mobilités à la Région Nouvelle-Aquitaine.

Pour la SNCF, les difficultés de ces derniers mois s’expliquent aussi par les fortes tempêtes de cet automne, qui ont endommagé un quart des rames de la région. Mais l’entreprise ferroviaire reconnaît que la modernisation du réseau est trop lente. Pour la seule ligne Bordeaux-Hendaye, 100 millions d’euros sont investis chaque année pour rénover la voie, soit un milliard depuis le début des travaux, il y a dix ans. En tout, le réseau de Nouvelle-Aquitaine compte plus de 3000 km de rails.