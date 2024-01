VIDÉO - TGV : ces villes qui pourraient être moins desservies

La SNCF va-t-elle supprimer les arrêts ou réduire le nombre de trains sur les lignes les moins rentables ? L'hypothèse est évoquée dans un document interne à la SNCF. Le 20H de TF1 fait le point sur les lignes qui pourraient être affectées.

Un parvis totalement désert, pourtant, le TGV en provenance de Paris vient d'arriver en gare de Laval. Le train, loin d'être complet, n'est pas rentable pour la SNCF. Voilà pourquoi, dès l'an 2025, le nombre de liaisons quotidiennes entre les deux villes va être réduit, passant de huit à sept. "C'est dommage, la liberté de pouvoir choisir ses horaires, c'est aussi ça qui permet de lutter contre le fait de prendre, seul, sa voiture", s'inquiète une voyageuse.

Il est hors de question que les contribuables remettent la main à la poche pour co-financer le fonctionnement de la ligne TGV-Est. Arnaud Robinet, maire (LR) de Reims

La décision de supprimer des trains pourrait-elle concerner d'autres trajets ? Dans un rapport confidentiel, publié dans la presse, la SNCF l'envisagerait. Dans son viseur, les lignes qui coûtent plus cher qu'elles ne rapportent, où circulent des trains à moitié rempli. Par exemple, entre Paris et Arras, La Rochelle, Reims, Grenoble ou encore Dijon.

Contactée, la SNCF dément tout en précisant : "Nous devons avoir en permanence des réflexions sur l'avenir de notre offre au regard de l'arrivée de la concurrence". Car avec l'arrivée de nouvelles compagnies, la SNCF risque de perdre des parts de marché et donc de l'argent sur des lignes rentables, comme celle entre Paris et Lyon, et qui servaient justement à financer celles qui perdent de l'argent. Un manque à gagner qu'il faut combler, peut-être sur le trajet Reims-Paris où pour l'instant, huit allers-retours sont proposés chaque jour. "Déjà, il n'y a pas beaucoup de train, s'ils réduisent encore, ça va être un souci", prévient un voyageur.

Pour ne pas supprimer de train, la SNCF pourrait aussi demander aux villes de mettre la main à la poche. "La ligne TGV-Est a déjà été co-financée par les collectivités locales donc il est hors de question que les contribuables remettent la main à la poche pour co-financer le fonctionnement de la ligne TGV-Est", assure dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article, Arnaud Robinet, maire (LR) de Reims. En revanche, le gouvernement a tenu à rappeler, ce 23 janvier après-midi, qu'aucune ligne à grande vitesse ne sera supprimée en France.