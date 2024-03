Train Intercités : comment la SNCF compte en finir avec les retards

Les trains Intercités sont souvent critiqués pour leur vétusté et les nombreux retards. En attendant le renouvellement du matériel, la SNCF tente d'améliorer les choses au jour le jour. Le 20H de TF1 vous en dit plus.

Certains passagers nous l'ont confié : ils ne gardent un bon souvenir de leur voyage en Intercités. "Soit j'ai un retard, soit j'ai un problème sur la voie. C'est un peu la blague", déplore une jeune femme dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article. Un homme, lui, déplore être arrivé, la veille "avec 4 heures et demie de retard."

Deux lignes sont particulièrement vétustes : la ligne Paris-Clermont-Ferrand et la ligne Paris-Limoges-Toulouse. Elles représentent un tiers de l'activité des Intercités. Les rames ont plus de quarante ans, les locomotives sont vieillissantes. Résultat : les temps de trajet s'allongent. Pour faire un Paris-Limoges, il faut compter plus de trois heures quinze, en moyenne. Une demi-heure de plus que dans les années 2000. Et c'est sans compter les pannes ou les alertes à la bombe.

800 millions d'euros investis d'ici à 2026

Pour gérer les imprévus, il existe un centre de contrôle, situé en plein cœur de Paris. Exceptionnellement, nos équipes ont pu le visiter. Ce jour-là, un colis suspect est signalé, une course contre-la-montre s'engage. "L'objectif, dès qu'on a un incident, est que les clients soient informés dans les dix minutes suivant le début de l'incident", détaille Éric Bourbon, le dirigeant du centre. Des alertes comme celle-ci, il y en a 10 à 20 par jour, pour 80 trajets.

Améliorer la ponctualité, cela passe aussi par des investissements de l'État. Une somme de 800 millions d'euros sera investie d'ici à 2026, pour 28 nouveaux trains. "Ça va permettre d'accélérer la vitesse des trains, et donc les trajets Paris-Clermont et Paris-Limoges-Toulouse. Et cela va permettre d'avoir plus de circulation, plus de fréquence", explique Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités à la SNCF.

Depuis cinq ans, trois milliards et demi d'euros sont investis pour rénover les lignes vers Toulouse et Clermont-Ferrand.