VIDÉO - Un billet de TGV coûte-t-il réellement moins de 45 euros, comme l'affirme le patron de la SNCF ?

Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, a cité un chiffre qui en a surpris plus d'un. Selon lui, un billet de TGV coûte en moyenne moins de 45 euros. C'est ce qu'il oppose à tous ceux qui trouvent le train à grande vitesse trop cher. Les Vérificateurs de TF1info ont cherché d'où venait ce prix surprenant.

"En moyenne, le coût d’un billet de TGV c’est 45 €, c’est moins cher que d’aller en taxi à Roissy", a affirmé le patron de la SNCF sur France Info ce weekend. Pour ceux qui prennent régulièrement le TGV, cette estimation du prix moyen d'un billet avait de quoi surprendre. Si la SNCF ne communique plus ses chiffres depuis l'ouverture du rail à la concurrence, Samira El Gadir a réussi à localiser d'où venait celui que mentionne Jean-Pierre Farandou. Une vérification qu'elle détaille sur le plateau du 20H de TF1, et que vous pouvez retrouver dans la vidéo en tête de cet article.

Un chiffre juste, pour l'année 2022

Grâce aux bilans annuels de l'Autorité de régulation des transports, on retrouve les données qui fondent le raisonnement du PDG de la SNCF. Le calcul est très simple : on divise les recettes du TGV en 2022 par le nombre total de passagers en 2022. Le résultat montre qu'effectivement, le prix moyen d'un TGV était bien de 44,70 euros cette année-là.

Des disparités qui biaisent la perception

Si on a l'impression de ne jamais payer ce prix-là, c'est qu'une moyenne, par définition, efface les disparités. Par exemple, le calcul de celle-ci comprend les TGV inOui, l'offre classique, mais aussi les Ouigo, l'offre à bas coût. Pour ce dernier, un billet sur deux est à moins de 25 euros, alors qu'il ne représente qu'un quart des trajets effectués en France. Le prix dépend aussi de la distance, et la moyenne ne le dit pas non plus. Si on compare un Paris-Tours avec un Paris-Toulouse, ce n'est évidemment pas le même prix : il y a 57 euros de différence en moyenne.

Le prix payé va dépendre également de la période, des habitudes, et du profil du client. Samira El Gadir a fait le test pour un Paris-Lyon le samedi 23 décembre, premier jour des vacances : la seule place disponible qu'elle a trouvée est à 146 euros en première. Un prix qui descendrait à 64 euros en période creuse, et même moitié moins si on dispose d'une carte Avantage SNCF, et qu'on réserve deux mois à l'avance. C'est pour l'ensemble de ces raisons que le prix de 45 euros a fait sursauter beaucoup de clients de la SNCF, qui n'ont jamais vu un prix aussi bas s'afficher à la réservation.