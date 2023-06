VIDÉO - Vacances d'été : il reste des billets de train, mais à quel prix ?

À en croire la SNCF, il ne faut pas paniquer si l'on n'a pas encore réservé son billet de train pour cet été. "Il reste encore beaucoup de places", assure le PDG de la SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet. "On a vendu seulement un billet sur quatre, donc il en reste trois sur quatre", expliquait-il ce vendredi sur RTL. Mais ces chiffres, s'ils sont justes, sont des moyennes. Dans le détail, c'est un peu plus compliqué, notamment pour les jours de grands départs et pour les destinations les plus prisées.