VIDÉO - Valise de diagnostic auto : comment ça marche ?

Les garagistes s'y sont mis eux-aussi, comme Emmanuel Lacomme, professionnel de Santenay (Côte-d'Or), qui avec sa tablette peut effectuer quelques remises en état, par exemple nettoyer le filtre à particules au lieu de le remplacer. À la clé, près de 1 000 euros d'économies pour son client. Et ce n'est pas tout : "Ça nous fait gagner du temps, parce qu'on n'a pas à courir chez les concessionnaires quand on est coincés. On peut se débrouiller chez nous sans devoir faire des kilomètres", ajoute-t-il. Les clients y gagnent aussi sur leur facture : elle est forcément réduite, comme le temps de main d'œuvre est plus court.