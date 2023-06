VIDÉO - Autoroute : la mauvaise conduite des Français

Pour évaluer les comportements au volant, notre équipe passe un péage et entre sur l’A10, une autoroute à trois voies empruntée par plus de 50.000 voitures par jour. Le premier test que nous avons fait, c’est de se caler au milieu de l’autoroute à 130 kilomètres/heure. C’est la vitesse maximum autorisée. Très rapidement, on s’aperçoit que l’on est doublé par la gauche par de nombreuses voitures. Parfois, elles roulent à plus de 150 km/h.