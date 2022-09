TGV M : le train de demain sur les rails

Il ne roule pas encore à 300 km/h, mais il roule enfin. Et de l'extérieur, ce qui saute aux yeux par rapport aux TGV actuels, c'est ce nez allongé de 40 cm. Grâce à cet aérodynamisme amélioré, ce nouveau TGV consomme 20% d'électricité en moins, malgré 140 places en plus. Et s'il se nomme TGV M, c'est parce qu'il est modulable.