Thalys : chaos sur les rails et dans les gares

Avec plus de 24 heures de retard, Jurgen Thysmans, passager bloqué à Paris, arrive enfin à Bruxelles. "Il n'y avait pas d'explications et je ne pouvais pas joindre le service après-vente de Thalys", dit-il. Comme lui, des milliers de personnes sont restées bloquées pendant des heures dans les gares à Paris, Bruxelles et Amsterdam. Vendredi après-midi, les trains Thalys qui relient ces villes ont été extrêmement perturbés.