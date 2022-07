Thalys : des milliers de passagers bloqués

Ce samedi matin, des centaines de passagers espèrent encore pouvoir monter dans un train. Le trafic des Thalys qui relie Paris - Bruxelles - Amsterdam a en effet repris, mais il est encore très perturbé. La cause de tout ce raffut, un train qui a percuté, hier, un animal à la hauteur de Tournai (Belgique) juste avant la frontière française, à 15h55. L'incident provoque alors un problème technique et nécessite l'arrêt du train. Tous les passagers sont évacués le long de la voie et conduits vers des hôtels à Bruxelles.