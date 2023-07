VIDÉO - Toujours plus de ralentisseurs à Toulouse : "La sécurité, c'est très bien, mais là, c'est vraiment trop"

Le problème, c'est que tous les ralentisseurs ne sont pas conformes. La norme, c'est dix centimètres et pas plus. "Des fois, il y a le pare-choc qui touche", s'inquiète un automobiliste. À l'Automobile Club du Midi, on reçoit régulièrement des signalements de ralentisseurs jugés illégaux, et même parfois dangereux. "Une vitesse inappropriée, le manque de signalisation..., tout ça peut amener l'automobiliste à arriver un peu vite et de manière brutale sur ces dos d'âne, donc ça peut être source d'accidents", affirme son directeur Jean-Christian Meslet.

Les ralentisseurs non conformes ont été installés il y a des années. Ils devraient être remplacés prochainement.